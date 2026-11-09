Трамп допустил прорыв в урегулировании украинского конфликта в Абу-Даби

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби может произойти прорыв в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

Американского лидера спросили, могут ли предстоящие переговоры привести к существенному прогрессу в достижении мира. Трамп ответил: "Возможен. <...> Там может что-то произойти".

Напомним, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября. Российская делегация уже прибыла в Абу-Даби, ее возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Ранее KP.RU сообщал, что представители ЕС прибудут в Абу-Даби. Приглашения на участие Брюссель не получал. Официальный представитель ЕК Паула Пиньо уточнила, что ЕС будет представлен на уровне советников по нацбезопасности.