ВСУ атаковали школу в Донецке, есть повреждения Фото: REUTERS.

ВСУ дроном атаковали школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"В результате атаки украинских БПЛА в Донецке поврежден фасад и остекление школы в Петровском районе", - говорится в заявлении в телеграм-канале.

Ранее киевский режим беспилотниками атаковал офис телекоммуникационной компании в Донецке. Фасад здания частично разрушен, повреждения зафиксированы сразу на нескольких этажах.

Как писал KP.RU, ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки. Мэр города Иван Приходько добавил, что в результате атаки двое мирных жителей получили ранения.