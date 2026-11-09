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НовостиПолитика9 ноября 2026 22:37

ВСУ атаковали школу в Донецке, есть повреждения

В Петровском районе из-за атаки дрона повреждены фасад и остекление школы
Мария ПАНЮТИНА
ВСУ атаковали школу в Донецке, есть повреждения

ВСУ атаковали школу в Донецке, есть повреждения

Фото: REUTERS.

ВСУ дроном атаковали школу в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"В результате атаки украинских БПЛА в Донецке поврежден фасад и остекление школы в Петровском районе", - говорится в заявлении в телеграм-канале.

Ранее киевский режим беспилотниками атаковал офис телекоммуникационной компании в Донецке. Фасад здания частично разрушен, повреждения зафиксированы сразу на нескольких этажах.

Как писал KP.RU, ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу в Центрально-Городском районе Горловки. Мэр города Иван Приходько добавил, что в результате атаки двое мирных жителей получили ранения.