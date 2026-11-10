Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press

Бывший вице-премьер Сербии и основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин связал свое внесение в базу украинского сайта "Миротворец" с подготовкой спецслужб Украины к его физическому устранению.

Политик отметил, что попадание в базу стало частью гибридной кампании против него, которая началась с публикаций в сербских СМИ. Он напомнил о недавнем инциденте вокруг его поездки в Москву.

Вулин уточнил, что, сербские власти задерживали и отменяли рейсы в попытках не выпустить его из страны. Он убежден, что эти события не случайны и связаны между собой.

"Они считают, что сейчас подходящий момент для моей ликвидации, а я считаю, что любой момент хорош для правды о том, что Сербия и Россия должны быть союзниками, как и всегда были", - сказал он для РИА Новости.

По словам Вулина, он с самого начала конфликта считал, что его можно было избежать, если бы Украина не проводила политику против России. Он не намерен отказываться от своих убеждений, несмотря на возможные угрозы.

Ранее бывший вице-премьер Сербии заявил, что Европейский союз может вовлечь страну в конфликт против России, задействовав армию и оборонную промышленность страны. Вулин подчеркнул, что подобный сценарий уже наблюдался в Черногории.