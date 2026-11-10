Фон дер Ляйен: ЕС не даст обсуждать евробезопасность до перемирия на Украине. Фото: IMAGO/Lucian Alecu/Globаl Look Press

Евросоюз будет мешать переговорам относительно новой архитектуры евробезопасности до того момента, пока не будет подписано соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Осмысленные переговоры по европейской архитектуре безопасности могут начаться только после прекращения огня на Украине», - заявила еврочиновница.

Фон дер Ляйен также отметила, что обсуждать европейскую безопасность хотят ведущие страны ЕС и НАТО. Брюссель же, в свою очередь, «будет настаивать на соответствующем формате».

Глава ЕК отметила, что удовлетворит просьбу главаря киевского режима Владимира Зеленского о «помощи на переговорах». Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что переговоры стран ЕС и США о будущем плане послевоенного распределения контрактов на восстановление Украины уже состоялись.

Между тем, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не контактировала с европейскими странами по вопросам возможного соглашения о безопасности. По словам представителя Кремля, соответствующие переговоры с европейцами проводила американская сторона. Однако Москва в подобных обсуждениях с представителями Европы не участвовала.

До этого в Кремле подчеркивали, что Россия не получала от европейских стран предложений по гарантиям безопасности, учитывающих интересы всех сторон украинского конфликта. При этом представитель Кремля допустил участие Европы в переговорах на определенном этапе, когда начнется обсуждение будущей системы безопасности на континенте. Однако, по его словам, европейские государства пока не могут определиться, кто будет представлять их интересы в диалоге с Москвой.