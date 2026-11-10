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НовостиПолитика10 ноября 2026 5:44

ВС РФ поразили две электроподстанции в Киевской области

Российские войска нанесли удар по украинской энергетике, используемой в интересах ВСУ
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ поразили две электроподстанции в Киевской области

ВС РФ поразили две электроподстанции в Киевской области

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по двум электроподстанциям в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что речь идет об энергообъектах в Переяславе и Яготине. Электроподстанции получили повреждения.

Кроме того, пострадали еще две электроподстанции: в Вольногорске Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области.

Накануне российские подразделения нанесли удар по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе, который был задействован в интересах ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, 8 ноября ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинских вооруженных формирований. Удары наносились по цехам производства и местам хранения дронов и робототехники ВСУ и другим объектам ВСУ.