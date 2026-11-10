Politico: США требуют места для Европы на мирных переговорах по Украине. Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

США требуют места для Европы на мирных переговорах по Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников издания, посланники Дональда Трампа — его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф — «оказывают давление на Россию», чтобы та позволила европейцам присоединиться к следующему раунду переговоров. Один из чиновников пояснил, что Европа нужна за столом переговоров, поэтому европейцев предлагают привлечь к обсуждению после трёхсторонней встречи в Абу-Даби.

«Зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф будут добиваться прямого участия Европы в будущих переговорах», — говорится в публикации.

Очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине возобновляется 10 ноября в Абу-Даби. Формат встречи — трёхсторонний: Россия и Украина при посредничестве США. В Кремле прямо заявили, что участие европейских представителей в этих переговорах невозможно, поскольку речь идёт о согласованном трёхстороннем формате. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у американцев и украинцев есть собственные каналы коммуникации с европейцами, но сама встреча пройдёт без них.