«Самовырезался из процесса»: в МИД объяснили, почему ЕС не сможет стать посредником на переговорах по Украине

Грушко: Евросоюз исключил себя из возможных переговоров по Украине Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Европейский союз своими действиями и абсолютной поддержкой киевского режима полностью лишил себя возможности выступать посредником в процессе урегулирования конфликта. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, позиция стран Западной Европы, выражающаяся в военной, финансовой и политической помощи Украине, а также в курсе на эскалацию, делает их участие в переговорах невозможным.

«Европейцы Западной Европы своей позицией и безудержной поддержкой Украины... демонизацией России, подготовкой НАТО и Евросоюза к большому столкновению с Россией, ЕС себя из этого процесса исключил, самовырезался. Это главное», — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Днем ранее, 9 ноября, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре призвал Евросоюз признать неэффективность попыток изоляции России. Он заявил, что ЕС должен напрямую вести переговоры с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, инициативу в переговорах должны взять страны «евротройки».