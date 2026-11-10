«Есть шанс добиться значительного прогресса»: что в США говорят о переговорах в Абу-Даби

Axios: США хотят «кристаллизовать» решения по украинскому конфликту Фото: REUTERS.

Американские власти рассчитывают, что переговоры России, США и Украины в Абу-Даби могут заметно изменить ситуацию на пути к миру. В Вашингтоне считают, что встреча может позволить сторонам преодолеть разногласия и приблизиться к договоренностям. Об этом сообщает Axios.

«Есть шанс добиться значительного прогресса в достижении соглашения и попытаться преодолеть разногласия», — заявил один из американских чиновников на брифинге для журналистов. По его словам, возвращение участников конфликта за стол переговоров потребовало усилий, однако посредники видят многообещающие признаки.

Как отмечает издание, в течение последних двух недель спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ежедневно, а иногда и по несколько раз в день, созванивались с российскими и украинскими официальными лицами. Эти контакты были частью подготовки к встрече в Абу-Даби. Американские представители намерены использовать переговоры, чтобы «кристаллизовать» решения, которые предстоит принять Владимиру Зеленскому.

Ранее KP.RU сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главную задачу переговоров в Абу-Даби. По его словам, стороны должны согласовать принципы, которые могут лечь в основу будущего соглашения по урегулированию конфликта.