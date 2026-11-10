Индия провела переговоры с Россией и Украиной перед встречей в Абу-Даби. Фото: IMAGO/Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Индия провела переговоры с Россией и Украиной перед трехсторонней встречей России, США и Украины в Абу-Даби. Несмотря на то, что Нью-Дели на протяжении многих лет придерживался осторожного подхода к конфликту, отчасти из-за своих давних связей с Россией, но в последнее время страна активизировала дипломатические усилия в отношениях с Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, 9 ноября премьер-министр Нарендра Моди провел телефонный разговор с главарем киевского режима Владимиром Зеленским и выразил готовность внести свой вклад в усилия по мирному урегулированию конфликта.

Как позже сообщил сам Зеленский, Индия выразила готовность выступить посредником в создании продовольственных коридоров на фоне заблокированного движения в Черном море.

Также 9 ноября министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел телефонный разговор главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили международные вопросы, а также поговорили о двусторонних отношениях.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал главу киевского режима Владимира Зеленского к диалогу для урегулирования конфликта на Украине. Об этом индийский политик заявил в телефонном разговоре с представителями Киева.

Напомним, 10 ноября стартуют трехсторонние переговоры о мире на Украине в Абу-Даби. KP.RU собрал последнюю информацию по теме.