Колокольцев: в России находятся более 6,5 млн иностранных граждан

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На территории России находятся более 6,5 млн иностранных граждан. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на правительственном часе в Совете Федерации.

По его данным, доля занятых легальной трудовой деятельностью выросла с 45% до 50% — для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял лишь 25%. Также Колокольцев сообщил, что за девять месяцев в страну въехали около 7,5 млн иностранных граждан, что почти на 10% меньше, чем в 2025 году.

Статистика МВД показывает, что с начала 2026 года статус беженца в России чаще всего запрашивали граждане Украины — от них поступило 52 заявления. Всего за этот период с такой просьбой обратились 193 иностранца.

Ранее сообщалось, что власти ужесточают ответственность для иностранцев. Так, в России в разы увеличиваются штрафные санкции для мигрантов за нарушения законодательства — речь идёт о штрафах за нарушение режима пребывания в стране и правил въезда в РФ.