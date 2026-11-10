Коц назвал ценность села с тремя жителями под Сумами: что даёт контроль над Никольским

Коц объяснил ценность взятия села Никольское его положением Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в мессенджере «Макс» объяснил значение освобождения села Никольское в Сумской области. Об освобождении насёленного пункта стало известно 10 ноября. Минобороны России во вторник сообщило, что Никольское взяли подразделения группировки войск «Север».

Коц обратил внимание, что, согласно переписи 2001 года в Никольском жили лишь три человека. Однако ценность населённого пункта, уточнил военкор, определяется его положением.

«Село лежит в 2,5 километра от правого берега Псла. Выше по течению, в 7 километрах, находится Могрица, об освобождении которой Минобороны сообщило 30 июля. Ниже, в 4,5 километрах, Битица, а центр Сум в 19 километрах по прямой к юго-западу», — написал Коц.

Накануне также сообщалось о взятии российскими войсками населённого пункта Васильковое в Запорожской области.