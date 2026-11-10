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НовостиПолитика10 ноября 2026 12:05

Коц назвал ценность села с тремя жителями под Сумами: что даёт контроль над Никольским

Коц объяснил ценность взятия села Никольское его положением
Мария СПИРИДОНОВА
Коц объяснил ценность взятия села Никольское его положением

Коц объяснил ценность взятия села Никольское его положением

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в мессенджере «Макс» объяснил значение освобождения села Никольское в Сумской области. Об освобождении насёленного пункта стало известно 10 ноября. Минобороны России во вторник сообщило, что Никольское взяли подразделения группировки войск «Север».

Коц обратил внимание, что, согласно переписи 2001 года в Никольском жили лишь три человека. Однако ценность населённого пункта, уточнил военкор, определяется его положением.

«Село лежит в 2,5 километра от правого берега Псла. Выше по течению, в 7 километрах, находится Могрица, об освобождении которой Минобороны сообщило 30 июля. Ниже, в 4,5 километрах, Битица, а центр Сум в 19 километрах по прямой к юго-западу», — написал Коц.

Накануне также сообщалось о взятии российскими войсками населённого пункта Васильковое в Запорожской области.