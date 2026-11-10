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НовостиЗвезды10 ноября 2026 21:11

«Это его выбор»: актёр Антон Батырев рассказал, кем видит своего сына в будущем

Антон Батырев: сын может выбрать любую профессию — главное, чтобы ему нравилось
Авторы (2):
Инна ФЕДОТОВА
Семен ЗИМИН
Актёр Антон Батырев с сыном Добрыней Фото: личный архив Антона Батырева

Актёр Антон Батырев с сыном Добрыней Фото: личный архив Антона Батырева

Актёр Антон Батырев рассказал KP.RU, как он видит будущую профессию своего 13-летнего сына Добрыни. Мужчина признался, что учит ребенка искать дело, которое будет приносить удовольствие всю жизнь. Пойдет ли сын по стопам родителей — его личный выбор.

«Будет он идти по моим стопам, или пойдет по стопам мамы, или вообще в другую сторону — это его дело, его выбор. Сын может выбрать любую профессию — главное, чтобы ему самому все нравилось», — уточнил артист.

Батырев также порекомендовал сходить в Театр Вахтангова на моноспектакль Елены Подкаминской «Неосторожная актриса» 16+. Ближайшая дата — 24 ноября. Актер признался, что был впечатлен глубиной этой работы.

Также по словам актера, зритель устал от современных сюжетов и хочет «немыльного» и настоящего кино. Исторические проекты как раз отвечают этому запросу. Батырев считает, что после 90-х российский кинематограф постепенно возвращается к нормальному уровню — без пошлостей и «всякого непотребства».