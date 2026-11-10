Конституционный суд отказался рассматривать жалобу партии «Яблоко» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Конституционный суд Российской Федерации отказался принять к рассмотрению жалобу партии «Яблоко». В суде заявили, что доводы заявителей не дают оснований для рассмотрения жалобы.

Партия оспаривала конституционность ряда положений ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В частности, речь шла о статье, определяющей понятие агитационных материалов, норме о запрете агитации с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, а также правилах, устанавливающих, от кого запрещено принимать пожертвования в избирательные фонды.

Положения избирательного законодательства применили при отмене регистрации ее федерального списка на выборах в Госдуму. В определении суда подчеркивается, что решение по данной жалобе окончательное, обжалованию оно не подлежит.

Ранее KP.RU писал, что 17 августа Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму. Апелляционные жалобы партии оставили без удовлетворения, и решение вступило в силу.

Также KP.RU сообщал, что Верховный суд передал партии «Яблоко» письменное мотивированное решение о снятии ее с выборов. В документе была изложена правовая аргументация, на основании которой суд счел участие партии в парламентской кампании невозможным.