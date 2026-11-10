Зеленский назвал конструктивными трёхсторонние переговоры в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский высказался о прошедших в Абу-Даби переговорах, назвав трёхсторонний формат конструктивным и достаточно содержательным. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов, а освобождение пленных названо приоритетом. Отдельно Зеленский остановился на гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что стороны подробно говорили о содержании этих гарантий и о фундаменте их долговременного функционирования.

Ранее итоги трёхсторонней встречи в Абу-Даби, где собрались представители России, США и Украины, прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что переговоры оказались весьма продуктивными, однако впереди ещё много работы.

KP.RU уже писал, что тем для обсуждения накопилось несколько. Главная, конечно, конфликт на Украине. Но не менее важный пункт — гарантии безопасности для всех стран. И здесь позиция Москвы остаётся неизменной: Россия хочет стабильного мира, который будет учитывать её интересы.