Рябков: Давать оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби пока рано Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что давать оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби пока рано. Об этом он высказался в комментарии ИС «Вести».

«Рано об этом говорить», - отметил представитель МИД, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков отметил, что оценивать ход контактов между Россией, США и Украиной пока рано, поскольку в Абу-Даби завершился лишь первый день переговоров. Замглавы МИД РФ также подтвердил, что трехсторонние обсуждения продолжатся завтра.

Напомним, что переговоры начались 10 ноября в 11:15 по московскому времени и продлились 4,5 часа. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делегация РФ имела возможность напрямую связаться с президентом Владимиром Путиным для консультаций во время часового перерыва в контактах.