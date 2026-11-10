В делегации РФ подтвердили, что сохраняют оптимистичный настрой на переговорах

В делегации России подтвердили, что сохраняют оптимистичный настрой на переговорах Фото: REUTERS.

Российская делегация на трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби сохраняет оптимистичный настрой, однако итоги подводить пока не спешит. Об этом сообщила журналист Ольга Скабеева со ссылкой на собственный источник в переговорной группе, передает ИС «Вести».

По словам Скабеевой, собеседник на условиях анонимности подтвердил: официальная Москва действительно смотрит на процесс с надеждой. Но тут же оговорился — ситуация настолько переменчива, что любые выводы сейчас были бы преждевременными.

Сама встреча стартовала во вторник в Объединенных Арабских Эмиратах. Консультации продолжатся и в среду.

Ранее осторожность проявил и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Комментируя переговоры в Абу-Даби, он коротко заметил, что на данный момент не стоит подводить какие-либо итоги.