Байден опубликовал в новой книге прощальное письмо Трампа: что он написал в 2021 году

Байден опубликовал в новой книге написанное в 2021 году прощальное письмо Трампа Фото: REUTERS.

Экс-президент США Джо Байден в своей новой книге «Обещай мне, Америка» привел полный текст прощального письма, которое, уходя с поста в 2021 году, оставил ему в Белом доме Дональд Трамп. Об этом сообщает газета New York Times.

Трамп написал послание на официальном бланке Белого дома и подписал своим фирменным черным маркером. Журналисты отметили, что тон письма весьма благожелательный, в отличие от последующих высказываний Трампа в адрес Байдена.

«Многие президенты приходили и уходили, просто управляя страной как республиканцы или демократы. Они, по большому счету, не меняли ход истории, их просто уносило ее неумолимым течением. С вами этого не произойдет, потому что я знаю, как сильно вы любите американский народ», - цитирует послание New York Times.

Также в своих мемуарах Джо Байден заявил, что Дональд Трамп во время их первой встречи после выборов 2024 года выразил сожаление о том, что из-за политики они не стали друзьями.

Накануне бывший президент США Джо Байден, борющийся с раком простаты, сообщил, что болезнь не дает ему в полной мере продвигать свою книгу. Потому число встреч с читателями для рекламы мемуаров «Обещай мне, Америка» приходится сокращать.