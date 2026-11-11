Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Западные страны заговорят о пытках на Украине лишь под жёстким давлением, когда отмалчиваться станет невозможно. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что пыточные на Украине действуют с 2014 года, и Москва не раз на это указывала. Широкий резонанс тема получила 2 ноября, когда жители Петропавловской Борщаговки под Киевом собрались у дома, в подвале которого удерживали и истязали людей, в том числе подростка.

Мирошник отметил, что западные лидеры уже призывали расширить призыв за счёт снижения мобилизационного возраста и отмены брони и отсрочек, но публично реагировать на пытки не спешат. По его словам, молчание Запада объясняется его «договором» с киевским режимом.

«Суть этого договора следующая: Запад обеспечивает финансирование и вооружение, а Украина поставляет пушечное мясо», — уточнил он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также высказывал предположение, что западные спецслужбы негласно поощряют появление тайных тюрем и практику пыток на Украине.

10 ноября в Абу-Даби состоялась первая за девять месяцев прямая встреча делегаций России, США и Украины. Переговоры под американским посредничеством продлились около 4,5 часов с учётом перерыва и завершились без итогового заявления, но с оценкой сторон как «конструктивных». Консультации продолжатся 11 ноября.