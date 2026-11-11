Таиланд и Китай далеко позади: названа самая популярная страна для новогоднего отдыха у россиян

Мкртчян: Египет стал самой популярной страной для новогоднего отдыха у россиян. Фото: Manfred Bail/Global Look Press

Самой популярной страной для новогоднего отдыха у россиян в этом году стал Египет. Причем это направление лидирует в рейтинге с большим отрывом, оставив далеко позади Таиланд и Китай, которые вошли в топ-3 востребованных стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«По дальнему зарубежью: номер один Египет, безо всяких конкурентов. Дальше с огромным отрывом идут Таиланд и Китай. Дальше — Вьетнам, Арабские Эмираты, Турция», — сказал он.

Мкртчян отметил, в прошлом году предпочтения у россиян были совершенно другие. Тогда в лидерах были ОАЭ, но с началом боевых действий спрос на эту страну резко упал. А интерес к Китаю у граждан России вырос на фоне продления безвизового режима между странами до конца 2027 года.

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