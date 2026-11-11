Украинские БПЛА атаковали жилой дом в Ярцево: Подробности Фото: REUTERS.

В городе Ярцево Смоленской области обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в мессенджере Max.

«Обломки попали в многоэтажный дом, что привело к пожару», — написал глава области.

Ранее в Ленинградской области обломки украинского беспилотника попали в квартиру жилого дома в городе Кириши. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что из поврежденного помещения эвакуировали семью. При этом необходимости выводить остальных жителей подъезда не возникло. Также попадания дронов зафиксировали на территории местной промышленной зоны.

Напомним, 6 ноября в Краснодарском крае произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА. Возгорание возникло в Северском районе, где на месте происшествия работали оперативные службы. Фрагменты беспилотника также повредили остекление одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.