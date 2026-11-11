Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье создано несколько пыточных тюрем Фото: REUTERS.

В городе Запорожье, который в настоящее время контролируют ВСУ, киевский режим создал несколько пыточных тюрем. Там людей содержат в скотских условиях. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

Общественник отметил, что, по его информации в Запорожье действуют сразу несколько подобных тюрем. Одна из них находится в районе парка Металлургов.

«Под тюрьмы используются подвалы, спортзалы, цеха заводов, где людей держат в скотских условиях», - сказал Рогов.

Только накануне группа евродепутатов обратилась к властям Киева с требованием немедленно закрыть все пыточные учреждения на территории Украины. Также там потребовали освободить всех участников протестов, включая молодую медицинскую работницу.

Как отметил посол по особым поручения МИД РФ Родион Мирошник, западные страны заговорят о пытках на Украине лишь под жёстким давлением, когда отмалчиваться станет невозможно.