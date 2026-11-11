Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины 11 ноября завершились. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Встреча делегаций проходила 10 и 11 ноября в закрытом для журналистов формате.

Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители российских силовых структур. Украинскую сторону представлял руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Главными темами двухдневной встречи стали урегулирование конфликта на Украине и гарантии коллективной безопасности. Представители трех стран обсуждали возможные условия будущих договоренностей, в том числе вопросы обеспечения безопасности России, Украины и европейских государств.

Нынешний раунд переговоров стал первым прямым контактом Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона с февраля 2026 года. Предыдущие переговоры в таком формате проходили в Женеве, после чего диалог был поставлен на паузу.

Напомним, первый день встречи 10 ноября продлился около четырех с половиной часов с учетом небольшого перерыва. Госсекретарь США Марко Рубио назвал состоявшиеся обсуждения продуктивными, однако предупредил, что впереди еще много работы. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не торопиться с оценками переговорного процесса.

Еще до начала встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разумной инициативу предварительно согласовать четкие гарантии безопасности. По словам дипломата, соответствующее предложение поступило от американской стороны. Москва считает необходимым создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта с учетом интересов всех участников.