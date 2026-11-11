ВС РФ поразили три электроподстанции в двух областях Украины Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации ночью 11 ноября нанесли удары по трем электроподстанциям в нескольких регионах Украины. Все энергообъекты действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Речь идет, в частности, об электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области и двух электроподстанциях 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.

Днем ранее, напомним, российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Нежине и Соснице Черниговской области. По данным ведомства, эти объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

До этого российские военные отработали по сухогрузу в Черном море, который, как утверждается, перевозил оружие и военное имущество для украинских войск.