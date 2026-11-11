Эстония изолировала свою же деревню из-за психоза насчет России: Людей окружили противотанковые рвы Фото: Александр ГЛУЗ.

В Эстонии деревня Вински оказалась практически изолирована противотанковыми рвами, вырытыми у границы с Россией. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Населенный пункт в регионе Сетомаа фактически превратился в крепость. С одной стороны деревню окружает пограничное ограждение, а с другой расположены глубокие рвы и оборонительный вал. При этом в Вински всего семь хозяйств.

Местные жители недовольны происходящим. Они опасаются, что в противотанковые рвы могут упасть дети, а после дождей сооружения начнет затапливать водой. Кроме того, люди переживают за сохранность лесной дороги, по которой можно покинуть деревню.

«Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой. В деревне ведь есть дети дошкольного возраста», — рассказала одна из местных жительниц.

Примечательно, что страны Прибалтики продолжают укреплять границы на фоне «опасений возможного нападения РФ». Так, ранее власти Эстонии объявили о планах построить до 150 военных бункеров у российской границы. Сооружения станут частью Балтийского оборонительного пояса. Кроме того, республика намерена завершить строительство 40-километрового противотанкового рва к 2028 году.

Между тем Москва неоднократно отвергала заявления о якобы готовящемся нападении на европейские страны. В частности, 9 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается нападать на другие государства. Дипломат опроверг распространяемые на Западе утверждения об агрессивных намерениях Москвы.