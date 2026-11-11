Финляндия сняла ограничения на полеты над восточной частью Финского залива. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Финляндии сняли ограничения на полеты над восточной частью Финского залива. Об этом со ссылкой на авиадиспетчерские службах сообщает местный портал Yle.

Журналист отмечают, что ограничения действовали на высоте до 20 километров. Однако причина, по которой они вводились, не называется.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью 11 ноября украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Зафиксировано попадание БПЛА в портовую зону Усть-Луги. На месте инцидента произошло возгорание.

Позже глава региона уточнил, что в результате атаки украинских беспилотников в Усть-Луге ночью 11 ноября пострадали три работника. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.