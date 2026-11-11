Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября длились около двух часов часов

Переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Абу-Даби подошёл к концу второй день трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Консультации продлились около двух часов часов.

Встреча политиков стартовала в 11:40 утра и завершилась около 13:20 по мск.

Первая встреча состоялась накануне. 10 ноября в Абу-Даби стартовал первый за девять месяцев раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Они продлились 4,5 часа с перерывом в 40 минут. Консультации прошли в закрытом режиме.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США представили спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Главной темой встречи заявлены гарантии безопасности и параметры будущей архитектуры безопасности.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, гарантии должны вступить в силу после того, как будет достигнуто полноценное и всеобъемлющее урегулирование.

По итогам первого дня приговоров госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал диалог как «очень продуктивный», при этом отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно ещё много усилий. Владимир Зеленский также назвал вчерашнюю встречу конструктивной и содержательной. Российская делегация воздержалась от промежуточных выводов.