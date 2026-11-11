Россиян ждет спокойная неделя без головных болей: Солнце внезапно стало безмятежным Фото: REUTERS.

На Земле как минимум неделю не ожидается магнитных бурь. Такой прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, магнитное поле планеты остается спокойным с 9 ноября. Геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась после нескольких дней воздействия крупной корональной дыры на Солнце. Сейчас она практически исчезла с обращенной к Земле стороны звезды.

Одновременно стремительно снижается солнечная активность. За последние сутки специалисты зафиксировали всего 11 вспышек против 21 и 28 в предыдущие дни. Причиной спада стало разрушение группы солнечных пятен под номером 4566, которая ранее вызвала резкий рост активности.

Ученые ожидают, что в ближайшие два-три дня вспышечная активность практически сойдет на нет. Если новые активные области не появятся, Солнце вернется к минимальным показателям. Таким образом, ближайшая неделя станет удачной для метеозависимых людей, страдающих от головных болей.

Ранее специалисты ИКИ РАН предупреждали о сохраняющейся вероятности мощных солнечных вспышек высшего класса X. При этом ученые уже фиксировали постепенное разрушение активной области и снижение интенсивности вспышек. Они отмечали, что риск новых геомагнитных возмущений становится все ниже.