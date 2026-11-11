У любовницы главы Nvidia Дженсена Хуанга был тайный муж Фото: REUTERS.

Вокруг генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга разгорается крупный международный скандал. После того как 63-летний бизнесмен признался в романе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, находящейся под следствием по подозрению в шпионаже в пользу Пекина, западные СМИ раскрыли детали ее личной и деловой жизни, передает Mirror.

Как стало известно изданиям The New York Times и Wall Street Journal, 51-летняя Элис Хуанг долгое время состояла в романтических и финансовых отношениях с китайским инвестором и сотрудником компании Megaspeed Кан Вэй. Он представлялся как ее муж.

По данным СМИ, используя связи Хуанг с главой Nvidia, пара привлекала крупный капитал, в частности получив в 2020 году контракт на строительство ИИ-центра для корпорации Tencent. Ранее фирма Hexi Capital, основанная Вэем, неоднократно штрафовалась регуляторами за инсайдерскую торговлю и скрытые доли в активах.

Напомним, американские спецслужбы подозревают Элис Хуанг в работе на Министерство государственной безопасности Китая с целью получения доступа к передовым полупроводникам. Пекин отвергает такие обвинения. Скандал уже привел к падению акций Nvidia на 4,3% и сокращению ее капитализации на 190 млрд долларов. Руководство Nvidia заявило о начале внутреннего расследования, подчеркнув отсутствие данных об утечках национальной безопасности.

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