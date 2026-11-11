Стубб поделился впечатлениями от разговора с Путиным: что сказал президент Финляндии

Стубб назвал Путина очень проницательным, спокойным и склонным к аналитике Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Финляндии Александер Стубб назвал хорошим и прямым состоявшийся ранее телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, российский президент является очень проницательным и спокойным собеседником, хорошо подготовлен и отличается аналитическим складом ума.

Об этом Стубб рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он подчеркнул, что европейским странам необходимо поддерживать прямой диалог с Москвой, если они рассчитывают участвовать в переговорах, а не оставаться в стороне.

При этом финский президент отметил, что позиция России по Украине не изменилась. Он также заявил, что Европа не должна перекладывать ответственность за собственную безопасность на США.

Напомним, телефонный разговор Путина, Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Лидеры обсудили Украину, безопасность на Балтике и Севере Европы, а также переговоры России, Украины и США в Абу-Даби.

Ранее KP.RU писал, что премьер Канады Марк Карни положительно оценил решение Стубба и Стёре провести прямой разговор с Путиным. При этом он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны стран «коалиции желающих» продолжится.