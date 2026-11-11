В Кремле оценили встречу Путина и Лукашенко в Москве

Песков: встреча Путина и Лукашенко была насыщенной по содержанию. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко была насыщенной по содержанию. Об этом на брифинге для журналистов сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в ходе беседы Путина и Лукашенко тема переговоров в Абу-Даби так или иначе затрагивалась.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с российским лидером Владимиром Путиным 10 ноября в Москве.

Ранее глава Белоруссии рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным миссию в Алешках. Он рассказал об участии Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках, отметив роль омбудсменов по правам человека от России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца.