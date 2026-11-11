Пасечник: три человека погибли и пять ранены в результате атаки ВСУ на ЛНР Фото: REUTERS.

Три человека погибли и еще пять получили ранения за прошедшие сутки в результате атаки Вооруженных сил Украины на Луганскую Народную Республику. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил Леонид Пасечник.

«ВСУ продолжают террористические удары по мирным жителям: три человека погибли, еще пятеро получили ранения», — написал он.

Напомним, утром 11 ноября Вооруженные силы Украины совершили атаку на пассажирский автобус в районе Горловки в Донецкой Народной Республике. В результате удара пострадали мирные жители.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела по статье о террористическом акте по фактам атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Смоленской области и Донецкой Народной Республики.