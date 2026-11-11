Европа снова переобувается насчет переговоров: Брюссель внезапно забеспокоился о безопасности Фото: REUTERS.

Евросоюз, НАТО и Великобритания выразили готовность обсуждать создание новой архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций европейских представителей с США и Украиной в Абу-Даби.

В документе, опубликованном на сайте Евросовета, отмечается, что будущая система безопасности может опираться на уже существующие европейские институты и соглашения. При этом центральную роль в коллективной обороне должен сохранить Североатлантический альянс.

«Участники вновь подтвердили свою общую приверженность созданию прочной послевоенной архитектуры и механизмов европейской безопасности и четко заявили, что сильный НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны», — говорится в заявлении.

Кроме того, участники консультаций обсудили способы предотвращения новых конфликтов и опасной эскалации. Они также подтвердили намерение продолжать совместную работу над мирным урегулированием и в перспективе перейти к более широкому формату переговоров с участием европейских стран.

По данным Politico, европейские чиновники рассчитывают, что демонстрация готовности обсуждать новую систему безопасности поможет добиться уступок от России на переговорах по Украине.

При этом еще 10 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что полноценные переговоры о новой архитектуре европейской безопасности могут начаться только после прекращения огня на Украине. Глава ЕК также настаивала на обязательном участии ведущих европейских стран и НАТО в подобных обсуждениях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о позиции Москвы по формированию новой архитектуры безопасности в Евразии. По словам министра, она должна учитывать интересы всех государств и не ущемлять ни одну из сторон. При этом Россия предлагает наладить взаимодействие между существующими организациями, а не создавать новую структуру, которая будет подчинять их себе.