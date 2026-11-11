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НовостиПолитика11 ноября 2026 10:21

ТАСС: Обмен пленными станет одним из итогов переговоров в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча России, США и Украины проходит в ОАЭ второй день
Анна АДАМАЙТЕС
ТАСС: Обмен пленными станет одним из итогов переговоров в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

ТАСС: Обмен пленными станет одним из итогов переговоров в Абу-Даби. Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

Обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной станет одним из результатов трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом встречи.

«Как ожидается, это один из итогов», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном обмене. При этом он призвал дождаться завершения переговорного раунда, прежде чем говорить о других значимых решениях.

Переговоры России, Соединенных Штатов Америки и Украины проходят в столице ОАЭ 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

10 ноября делегации России, США и Украины провели в Абу-Даби переговоры продолжительностью четыре с половиной часа. Среди основных тем обсуждения были гарантии безопасности и новая архитектура европейской безопасности.