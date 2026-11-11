Владимир Путин направил траурный венок на прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной Фото: Евгения ГУСЕВА.

Президент России Владимир Путин направил траурный венок на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Свои венки также отправили коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, ВГИК, телеведущий Андрей Малахов, а также правительство Алтайского края, с регионом была тесно связана семья знаменитой артистки.

Напомним, в среду, 11 ноября, прошла церемония прощания и отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в храме Воскресения Словущего в Москве. На службе присутствовали её дочери Мария и Ольга, третий муж Михаил Агранович, а также коллеги по цеху, среди которых Сергей Никоненко, Лариса Лужина, Александр Панкратов-Чёрный. После отпевания траурная процессия направилась на Новодевичье кладбище, где актрису похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности. С 11 октября она находилась в больнице с хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. В прошлом году ей сделали стентирование, но состояние ухудшилось.