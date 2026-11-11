Видео задержания агентов спецслужб Польши опубликовала ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

ФСБ России опубликовала видео задержания участников агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Кадры сняты во время контрразведывательных мероприятий, в результате которых была пресечена деятельность сети.

На видео сотрудники ФСБ задерживают нескольких человек на улицах и по местам проживания. Во время обысков у них обнаружили российские и польские паспорта. На допросе один из задержанных рассказал, что получал задания собирать информацию об объектах Министерства обороны России в Балтийске.

Видео задержания агентов спецслужб Польши опубликовала ФСБ

Ранее KP.RU писал, что ФСБ выявила в Калининградской области сеть польских спецслужб и арестовала двух предполагаемых агентов. По данным ведомства, они собирали сведения о российских военнослужащих и объектах Минобороны.