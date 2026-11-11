Килинкаров: Зеленский оставил за собой обсуждение территориального вопроса Фото: REUTERS.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ИС «Вести» заявил, что украинская делегация на переговорах в Абу-Даби не получила полномочий обсуждать территориальный вопрос. По его мнению, Владимир Зеленский намерен сам заниматься данной темой.

«Зеленский эту тему застолбил за собой», — пояснил Килинкаров. Он предположил, что киевский главарь намерен вынести вопрос о территориях на высшей уровень, с участием лидеров стран.

При этом эксперт отметил, что для России за территориальным вопросом стоят люди, поэтому Москва и Вашингтон могут по-разному подходить к его обсуждению.

Ранее KP.RU писал, что глава украинской делегации Рустем Умеров заявил о наличии у переговорщиков мандата на обсуждение любых вопросов. По его словам, соответствующие полномочия им предоставил Владимир Зеленский.