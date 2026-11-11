Силы ПВО отражают атаку дронов на Омскую область Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отражают атаку украинских беспилотников на Омскую область. Об этом 11 ноября, в среду, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем канале на площадке MAX.

Глава региона призвал жителей Омской области сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Отметим, что 11 ноября в Омской области уже объявляли режим беспилотной опасности. На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту столицы региона были введены временные ограничения на полеты авиалайнеров. Жителям рекомендовали следить за электронными табло.

В Тюменской области также в этот же день вводили режим опасности атаки БПЛА ВСУ. Мера была направлена на обеспечение безопасности граждан.