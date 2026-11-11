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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 12:57

Силы ПВО отражают атаку дронов на Омскую область

Губернатор Омской области призвал жителей сохранять спокойствие
Анна АДАМАЙТЕС
Силы ПВО отражают атаку дронов на Омскую область

Силы ПВО отражают атаку дронов на Омскую область

Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отражают атаку украинских беспилотников на Омскую область. Об этом 11 ноября, в среду, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем канале на площадке MAX.

Глава региона призвал жителей Омской области сохранять спокойствие и обо всех подозрительных ситуациях сообщать по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

Отметим, что 11 ноября в Омской области уже объявляли режим беспилотной опасности. На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту столицы региона были введены временные ограничения на полеты авиалайнеров. Жителям рекомендовали следить за электронными табло.

В Тюменской области также в этот же день вводили режим опасности атаки БПЛА ВСУ. Мера была направлена на обеспечение безопасности граждан.