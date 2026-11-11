Мединский: поставленные российской делегации задачи будут достигнуты Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ на переговорах в Абу-Даби, заявил автору ИС «Вести» Евгению Попову, что все поставленные перед командой задачи будут выполнены. По его словам, многое сейчас зависит от того, какую позицию займут Украина и США, а также от того, «обретёт ли разум Европа».

Мединский также отметил, что Россия и Украина приблизились к миру после диалога в Абу-Даби.

Двухдневная встреча делегаций России, США и Украины завершилась 11 ноября. Консультации проходили в закрытом режиме: в первый день стороны общались около 4,5 часа с перерывом на 40 минут, во второй — примерно два часа. Российскую делегацию возглавлял Мединский, американскую — спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Главной темой переговоров стала будущая архитектура безопасности. Подробности договорённостей пока не раскрываются — консультации шли за закрытыми дверями.

Итоги переговоров о мире в Абу-Даби