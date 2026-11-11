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НовостиПолитика11 ноября 2026 14:16

Мединский назвал ключевые условия успеха переговоров в Абу-Даби: нужно надеяться на адекватность Европы

Мединский: В переговорах многое зависит от позиций США и Украины
Сергей КУДРИН
Мединский: В переговорах многое зависит от позиций США и Украины

Мединский: В переговорах многое зависит от позиций США и Украины

Фото: REUTERS.

Глава российской переговорной группы в Абу-Даби Владимир Мединский, комментируя ход обсуждения глобальной европейской безопасности, отметил, что на успех этих разговоров оказывают большое влияние позиции не только России, но и США с Украиной. Кроме того, все вынуждены надеяться на то, что "Европа обретёт разум".

"Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов и от того, обретет ли разум Европа", - отметил Мединский.

Напомним, что Владимир Мединский заявил, что система безопасности в Европе стала совершенно неэффективна, и это стало центральной темой переговоров в Абу-Даби. Он подчеркнул необходимость создания новой, справедливой системы безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что украинцы надеются на мирное соглашение к концу года. США отмечают прогресс и разногласия. Делегаты молчат о деталях. Переговоры продолжаются интенсивно.

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