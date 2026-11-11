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НовостиПолитика11 ноября 2026 15:18

Мединский: там, где поднимался флаг России, спускаться он не должен

Мединский заявил, что РФ будет удовлетворена только после подписания соглашений
Семен ЗИМИН
Мединский: там, где поднимался флаг России, спускаться он не должен

Мединский: там, где поднимался флаг России, спускаться он не должен

Фото: REUTERS.

Глава российской делегации Владимир Мединский в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Евгением Поповым заявил, что там, где однажды был поднят флаг России, спускаться он не должен.

«Всегда, когда Россия проявляла твердость и уверенность в своих силах, в результате все решения были преодолены, и наступало время долгосрочного мира, покоя и развития и у нас, и у наших соседей. Поэтому там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен. Задача заключается в другом, об этом мы говорили сегодня», — добавил помощник президента.

Мединский уточнил, что удовлетворение Москва будет готова обсуждать только после победы и подписания соглашения на своих условиях.

По словам помощника президента, финал переговоров зависит далеко не только от Москвы. Свою роль играют позиции Киева и Вашингтона, и это заметно усложняет картину. Отдельным пунктом Мединский выделил Европу: по его формулировке, ей ещё только предстоит «обрести разум».

Напомним, что двухдневная встреча делегаций России, США и Украины завершилась 11 ноября. Переговоры оба дня проходили за закрытыми дверями.