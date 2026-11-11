Живущая на Украине дочь Федосеевой-Шукшиной не приехала на похороны матери Фото: Евгения ГУСЕВА.

Старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анастасия Воронина-Франсишку — не присутствовала на похоронах матери. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.

Церемония прощания была пропущена также внучкой артистки Лаурой и её сыном. Воронина-Франсишку родилась в Ленинграде в 1960 году в семье актера Вячеслава Воронина и Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, на церемонии прощания присутствовали дочери артистки, рожденные в браке с писателем и режиссером Василием Шукшиным, — Мария и Ольга. Вначале женщины не общались друг с другом, устроившись по разным сторонам в храме. Но в конце церемонии отпевания сестры обнялись и заплакали.

Ранее KP.RU рассказал, что Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября 2026 года после продолжительной болезни. Она похоронена 11 ноября на Новодевичьем кладбище рядом со своим бывшим супругом Василием Шукшиным.