Ольга Шукшина и Мария Шукшина на церемонии прощания с матерью Фото: Евгения ГУСЕВА.

11 ноября в Храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке в Москве прошло прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной.

В московском храме отпевают актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Сëстры Ольга и Мария Шукшины наконец обнялись после многих лет молчания Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Ольга Шушкина, рядом с ней Александр Панкратов-Черный, актриса Людмила Зайцева. Мария Шушкина с сыновьями Фомой, Фокой и Макаром Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Церемония началась в полдень. До этого часа в храме собрались родные и близкие, друзья и коллеги Федосеевой-Шукшиной. Прибывшие на прощание стояли в скорбном ожидании. Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга с сыном Василием, средняя Мария с сыновьями Фомой, Фокой и Макаром. Они были не вместе, а по разные стороны от гроба. Как будто по разные стороны баррикад. И это выглядело символично. К сожалению, между сестрами много лет нет дружбы. Возможно смерть матери их примирит?..

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Третий муж Федосеевой-Шукшиной кинооператор Михаил Агранович Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Пришли в храм артисты Сергей Никоненко, Лариса Лужина – давным-давно они учились с Лидией Федосеевой-Шукшиной на одном курсе во ВГИКе, Александр Панкратов-Черный, Людмила Зайцева, Наталья Гвоздикова, с которыми Лидия Николаевна снималась, ездила на кинофестивали. Все уже немолодые, увы. Они заняли стулья в первом ряду от гроба. Пришел третий муж Федосеевой-Шукшиной, кинооператор Михаил Агранович.

Актриса Людмила Зайцева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актер Сергей Никоненко Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сын Марии Шушкиной Макар Касаткин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Мария Шукшина приехала на прощание с матерью В Москве прощаются с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Церемония проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. На траурное мероприятие приехала дочь артистки Мария. Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет.

Ровно в 12.00 из алтаря вышел настоятель храма, доктор богословия, протоиерей Николай Балашов. И начал службу. Но перед тем сказал несколько добрых слов об актрисе, ради которой все собрались.

Ольга Шукшина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Мария Шукшина с сыновьями Фомой и Фокой на прощании с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Он сказал, что Лидия Николаевна была хорошим человеком, истинной христианкой и прекрасной актрисой. Что она стала образом России в сознании многих, её любили и любят. Она умела прощать. И сейчас её душа просит всех присутствующих простить и её и вознести молитву. И покуда она будет идти к отцу небесному, давайте помолимся о ней в предвосхищении вечной жизни. Мир, любовь и согласие должно быть в сердце каждого, - так говорил священник.

Актер Александр Цуркан Фото: Евгения ГУСЕВА.

Двоюродная сестра Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяна Федосеева на церемонии прощания Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актриса Лариса Лужина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Дочки Мария и Ольга всплакнули. В это время сред толпы протиснулся художник Никас Сафронов. Он опоздал, хотя живёт в соседнем доме. Позже всех в храме появилась Надежда Бабкина. Среди присутствующих были замечены ещё эстрадники: Игорь Наджиев и «нанайцы» Вячеслав Жеребкин, Владимир Политов… Думается мне, через своего пятого мужа Бари Алибасова покойная была с ними хорошо знакома.

Наталья Гвоздикова и Игорь Наджиев Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Тем временем шло отпевание. Ольга Шукшина в скорби застыла у гроба своей матери. Мария молилась в низких поклонах. Внуки Лидии Николаевны честно отстояли всю службу. А она продолжалась час.

Священники читали молитву, певчие красиво пели. Звучало: Господи, помилуй… В конце службы, когда уже закрывали гроб, раздались тихие всхлипывания. Мария Шукшина наконец подошла к своей младшей сестре Ольге. Они обнялись. Разрыдались. Обнялись и внуки.

Надежда Бабкина Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Когда выносили гроб, люди, собравшиеся у входа в храм, бурно аплодировали. Так обычно провожают артистов. В это же время красиво играли колокола. Лидию Федосееву-Шукшину проводили по русской православной традиции. Без пафосных речей и гражданской панихиды. Наверное, покойная была бы довольна. Гроб поставили на катафалк, он направился к Новодевичьему кладбищу, где актрису похоронили рядом с мужем – талантливым русским писателем, режиссером, актером Василием Шукшиным.

Протоиерей Николай Балашов вел службу Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября на 89-м году жизни от сердечной недостаточности.

Церемония прощания закончилась Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

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