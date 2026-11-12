Американские посланники прибыли в Москву после переговоров в Абу-Даби: чего ждать Фото: REUTERS.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в московский аэропорт Внуково, где их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Американские переговорщики прилетели в Москву из Абу-Даби, где 10–11 ноября проходили трехсторонние консультации России, США и Украины. В российской столице Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы, поднятые в ходе переговоров.

После визита в Москву американские представители планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с американскими переговорщиками запланирована на первую половину дня 12 ноября. По его словам, с протокольной точки зрения переговоры пройдут в обычном формате. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что американцы намерены проинформировать российского лидера об итогах консультаций в ОАЭ.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Одним из главных результатов встречи стало согласование нового масштабного обмена военнопленными. При этом Мединский подчеркнул, что окончательные договоренности по урегулированию конфликта пока не достигнуты, а переговорный процесс будет продолжен.