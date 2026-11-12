Российские силы ПВО уничтожили за ночь 71 дрон ВСУ над регионами страны Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 12 ноября 71 украинский беспилотник над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска сбивали дроны противника в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областях, Московском регионе и Республике Крым.

Между тем, сутками ранее, за ночь 11 ноября, силы противовоздушной обороны России ликвидировали над регионами страны 627 украинских беспилотников.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Усть-Луге ночью 11 ноября.