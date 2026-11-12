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НовостиПолитика12 ноября 2026 6:16

ВС РФ ударили по энергопитанию украинского ВПК: в Житомире поражены две электроподстанции

ВС РФ поразили в украинском Житомире две электроподстанции
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ поразили в украинском Житомире две электроподстанции

ВС РФ поразили в украинском Житомире две электроподстанции

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России поразили в украинском Житомире две электроподстанции на 330 и 110 КВ. Эти энергообъекты обеспечивали электроэнергией предприятия ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также в оборонном ведомстве отметили, что в Киеве российская армия ударила по заводу «Генератор», на котором производились беспилотники «Хорнет».

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по трем электроподстанциям в нескольких регионах Украины. Все энергообъекты действовали в интересах ВСУ. Речь идет, в частности, об электроподстанции 330 кВ в Днепропетровской области и двух электроподстанциях 110 кВ и 330 кВ в Одесской области.

Днем ранее, напомним, российские военные нанесли удары по двум электроподстанциям в Нежине и Соснице Черниговской области.