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НовостиОбщество12 ноября 2026 6:30

В России более тысячи организаций столкнулись с отзывом SSL-сертификатов

В РФ отозвали уже 11 тысяч сертификатов безопасности, отсутствие компании в санкционных списках не гарантирует защиту от ограничений
Анна АДАМАЙТЕС
В России более тысячи организаций столкнулись с отзывом SSL-сертификатов

В России более тысячи организаций столкнулись с отзывом SSL-сертификатов

Фото: REUTERS.

Более тысячи российских организаций столкнулись с отзывом SSL-сертификатов безопасности. Всего на данный момент отозвано около 11 тысяч таких сертификатов, сообщил ТАСС руководитель отдела доменов «Руцентра» Георгий Казаров на мероприятии компании.

Казаров отметил, что отсутствие компании в санкционных списках не гарантирует сохранность ее сертификата. По его словам, наиболее распространенным в России зарубежным удостоверяющим центром остается GlobalSign, на втором месте находится греческая Harica. После отзывов сертификатов GlobalSign некоторые компании переходили к Harica, однако ограничения затронули и ее.

В числе других зарубежных центров, работающих с российским бизнесом, эксперт назвал польский «Октавис», «Лайт ССЛ», а также организации из США и Европы.

Ранее KP.RU писал, что японский удостоверяющий центр GlobalSign начал отзывать SSL-сертификаты, выданные российским компаниям. Причиной стали новые требования международного консорциума CA/Browser Forum и санкционные ограничения.

Также KP.RU сообщал, что российские сертификаты безопасности помогают сохранять доступ к отечественным интернет-сервисам, если зарубежные удостоверяющие центры прекращают обслуживание или отзывают сертификаты.