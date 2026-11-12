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НовостиПолитика12 ноября 2026 8:04

Ушаков раскрыл повестку встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ушаков: Путин обсудит с Уиткоффом и Кушнером урегулирование на Украине
Мария СПИРИДОНОВА
Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Помощник президента России Юрий Ушаков, общаясь в четверг с журналистами в эфире Первого канала, обозначил повестку предстоящей встречи Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером.

По его словам, стороны сосредоточатся на темах, которые приближают урегулирование кризиса вокруг Украины. На уточняющий вопрос, обсудят ли глава государства и эмиссары США подключение европейцев к переговорному процессу, Ушаков ответил, что речь пойдёт обо всех аспектах, связанных с достижением мира.

12 ноября в Москву прилетели Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Их самолёт приземлился в аэропорту Внуково, где американских переговорщиков встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Визит Уиткоффа и Кушнера стал продолжением трёхсторонних переговоров России, США и Украины, которые прошли 10–11 ноября в Абу-Даби. По итогам двухдневной встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что центральной темой переговоров стала проблематика европейской системы безопасности.