Когда Владимир Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером: названы дата и время Фото: REUTERS.

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером запланированы на 12:00 мск 12 ноября. Об этом сообщил журналист «Вестей» Александр Христенко.

Встреча пройдет в Москве. Американские переговорщики намерены обсудить с российским президентом вопросы, поднятые на трехсторонних консультациях России, США и Украины в Абу-Даби.

Ранее Уиткофф и Кушнер прибыли в столичный аэропорт Внуково, где их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Американская делегация прилетела из ОАЭ после завершения двухдневных переговоров по украинскому урегулированию. По окончании визита в Москву представители Вашингтона планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с американскими посланниками состоится в первой половине 12 ноября. По его словам, с протокольной точки зрения переговоры пройдут в обычном формате. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что представители США намерены проинформировать российского лидера об итогах консультаций в Абу-Даби.