Телеведущий Сергей Белоголовцев официально развелся с женой после 35 лет брака Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Телеведущий и актер Сергей Белоголовцев официально развелся с супругой Натальей после 35 лет брака. Суд удовлетворил иск артиста о расторжении брака 11 ноября, следует из сообщения, опубликованного в официальном канале судов общей юрисдикции Москвы в MAX.

О расставании с женой Белоголовцев публично рассказал в октябре в программе «Судьба человека». По словам артиста, супруги разъехались давно, еще до того, как в августе 2024 года он перенес инсульт. При этом телеведущий благодарил Наталью за помощь в лечении и восстановлении.

Ранее KP.RU сообщал, что Наталья Белоголовцева узнала о начале бракоразводного процесса через «Госуслуги». Она заявила, что намерена возражать против развода и напомнила о своем участии в лечении мужа после инсульта.

Между тем Белоголовцев рассказывал, что до сих пор не отошел после инсульта, он не может обходиться без посторонней помощи.