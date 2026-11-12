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НовостиВ мире12 ноября 2026 8:55

Рябков: в Абу-Даби обсуждали архитектуру безопасности без трендов на эскалацию

В МИД высказались об обсуждении архитектуры безопасности в Абу-Даби
Анастасия СУТОРМИНА
Рябков: в Абу-Даби обсуждали архитектуру безопасности без трендов на эскалацию. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Рябков: в Абу-Даби обсуждали архитектуру безопасности без трендов на эскалацию. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Абу-Даби обсуждалась архитектура безопасности, которая меняла бы нынешние эскалационные тренды на сосуществование. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, который входил в российскую переговорную группу.

До этого дипломат отметил, что давать оценку трехсторонним переговорам в Абу-Даби пока рано.

Напомним, что переговоры проходили 10-11 ноября в ОАЭ. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делегация РФ имела возможность напрямую связаться с президентом Владимиром Путиным для консультаций во время часового перерыва в контактах.